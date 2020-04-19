الحرس الثوري: فليتأكد الأميركيون أن أي خطأ في حساباتهم سيجعلهم يتلقون رداً حاسماً

أوضح ​الحرس الثوري​ الايراني في بيان له حول اقتراب زوارقه من سفن أميركية في ​الخليج​، مشيرا الى أنه "في الأسابيع الماضية شهدنا تصرفات متكررة للقوات الأميركية بالخليج تهدد ​الأمن​ والاستقرار، ومن ضمن هذه التصرفات قطع الطريق أمام سفينة الشهيد سياوشي خلال عودتها من مهمة في ​جزيرة أبو موسى​".

ولفت الحرس الثوري الى انه "بناء على المعلومات بالصندوق الأسود للسفينة الإيرانية فإن ​السفينة​ الأميركية قامت بتصرفات خطرة جداً، والسفينة الأميركية لم تكترث للتحذيرات الأولية ومن ثم أُجبرت على الانسحاب من أمام مسير سفينتنا"، معتبرا أن "بيان الأسطول الخامس في المنطقة نقل رواية غير صحيحة للأحداث وبشكل هوليوودي".

ونصح الحرس الثوري في بيانه "الأميركيين بالالتزام باللوائح الدولية والبروتوكولات البحرية في ​الخليج الفارسي​ وبحر عمان، والامتناع عن أي مغامرات وروايات كاذبة أو مضللة"، مضيفا :"فليتأكد الأميركيون أن قواتنا تعتبر تصرفات الأجانب الخطرة بالمنطقة تهديداً للأمن القومي،وأن أي خطأ في حساباتهم سيجعلهم يتلقون رداً حاسماً".

وراى الحرس الثوري أن "الوجود غير الشرعي للنظام الأرهابي الأميركي هو مصدر الشر وانعدام الأمن في المنطقة"، مشددا على أن |الطريقة الوحيدة لتعزيز الأمن الدائم في هذه المنطقة الاستراتيجية هي بمغادرة الأميركيين غرب آسيا".