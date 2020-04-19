النشرة: قوة من الجيش الإسرائيلي قامت بعملية تمشيط ومسح على طول الطريق العسكرية مقابل منتزهات الوزاني

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "30 عنصرًا من ​الجيش الإسرائيلي​ قاموا بعمليّة تمشيط ومسح على طول الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل ​منتزهات الوزاني​ قضاء ​مرجعيون​، بمؤازرة آليتَين عسكريّتين من نوع "هامر".

وأوضح أنّ "العناصر اجتازوا السياج التقني مقابل أحد المنتزهات باتجاه مجرى النهر، وقاموا برمي قنابل دخانيّة أمامهم لتغطية تحرّكهم، دون خرق ​الخط الأزرق​"، لافتًا إلى أنّ "قوة مشاة ثانية للجيش الإسرائيلي مؤلّفة من عشرة عناصر، اجتازت أيضًا السياج التقني، واصطحب العناصر معهم كلبَين بوليسيَّين، وتوجّهوا نحو القوّة الأولى الّتي وصلت إلى ضفاف مجرى النهر".