اتحاد نقابات المخابز والأفران علّق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتى إشعار آخر

لفت اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في ​لبنان​، أنّ "منذ إعلان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان التوقّف عن توزيع ​الخبز​ على المناطق اللبنانية كافّة، كثرت الاتصالات والتدخّلات من جهات وهيئات سياسيّة ونقابيّة واجتماعيّة لمعالجة أزمة الخبز".

وأعلن في بيان، أنّ "نزولًا عند رغبة هذه الجهات والهيئات وتمنّياتها على الاتحاد بضرورة تأجيل تنفيذ قراره هذا، ريثما تنتهي الاجتماعات مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، قرّر الاتحاد تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتّى إشعار آخر".