وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون الأربعاء اجتماعاً افتراضياً لمناقشة آثار كورونا 

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن "وزراء خارجية ​منظمة التعاون الإسلامي​ سيعقدون الأربعاء اجتماعاً افتراضياً برئاسة السعودية لمناقشة آثار وباء كورونا على الصحة والاستقرار المالي".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​، محمد العبد العالي، ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشار خلال ​مؤتمر​ الصحافي اليومي حول تطورات كورونا ف يالمملكة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة

إلى ذلك، أوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن ​العمال​.