وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون الأربعاء اجتماعاً افتراضياً لمناقشة آثار كورونا 

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن "وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون الأربعاء اجتماعاً افتراضياً برئاسة السعودية لمناقشة آثار وباء كورونا على الصحة والاستقرار المالي".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أشار خلال مؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا ف يالمملكة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.
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