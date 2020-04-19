الكرملين: نأمل أن يصل تفشي كورونا إلى ذرروته الأسبوع المقبل

أشار المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، إلى أن "أعداد المصابين بالفيروس شهدت نسقاً تصاعدياً يومياً خلال الأسبوع الجاري، وهو يعني أن ​روسيا​ لم تصل بعد إلى ذروة تفشي هذا الوباء"، معربا عن أمله في أن "يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل".

وكانت السلطات الصحية الروسة سجلت 6060 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع بذلك إجملي عدد الإصابات في البلاد إلى 42853 حالة.

كما أعلنت تسجيل 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 361 حالة.