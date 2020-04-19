الكرملين: نأمل أن يصل تفشي كورونا إلى ذرروته الأسبوع المقبل

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن "أعداد المصابين بالفيروس شهدت نسقاً تصاعدياً يومياً خلال الأسبوع الجاري، وهو يعني أن روسيا لم تصل بعد إلى ذروة تفشي هذا الوباء"، معربا عن أمله في أن "يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل".
وكانت السلطات الصحية الروسة سجلت 6060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجملي عدد الإصابات في البلاد إلى 42853 حالة.
كما أعلنت تسجيل 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 361 حالة.
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