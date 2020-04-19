إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في سويسرا إلى 1135 والإصابات إلى 27740

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية في بيان، أنّ "عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ​سويسرا​ بلغ 1135 وفاة"، مقارنةً مع 1111 يوم أمس السبت. وأوضحت أنّ "عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة"، مقارنةً مع 27404 إصابات يوم أمس.

وكانت قد أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، بـ"وفاة 160502 شخصًا في العالم بسبّب تفشّي وباء "كورونا" (كوفيد 19) منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، وذلك بحسب تعداد للوكالة حتّى الساعة 9,40 بتوقيت غرينتش، استنتدًا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.