روحاني: تمديد الإفراج عن نحو 100 ألف سجين مدة شهر إضافي بسبب كورونا

أفاد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​، بأنه سيتم "تمديد الإفراج عن نحو 100 ألف سجين من الذين تم منحهم رخصة مؤقتة من ​السجن​، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد".

ولفت روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى أن "السجناء الذين لايشكلون خطرا على المجتمع، سيتم تمديد الإفراج عنهم لمدة شهر إضافي".

من جهته أشار المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إلى أنه "من المحتمل الإفراج نهائيا عن عدد كبير من السجناء المفرج عنهم مؤقتاً"، منوّهاً بأنه "لن تكون هناك ضرورة لأن يعودوا إلى معتقلاتهم".

وأوضح إسماعيلي أن "تشكيل 500 لجنة في مختلف المحافظات، مكونة من مسؤولين من القضاء والشرطة وأجهزة الأمن، للبت في مصير السجناء بغضون 10 أيام، وتحديد من سيعود منهم إلى السجن بعد انتهاء مهلة الإفراج، ومن سيتم الافراج عنهم نهائيا بشكل مشروط".

كما أشار إلى أنه "قد يتم اتخاذ قرار بالإفراج عن سجناء جدد، لكن هناك عدد منهم سيعودون إلى السجن بشكل تدريجي وضمن شروط محددة".