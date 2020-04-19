تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 6588 حالة

أكّدت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ في بيان، "تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 6588"، موضحةً أنّ "الأغلبيّة العظمى من الحالات الجديدة ظهرت بين العمّال الوافدين، بينما كانت 25 حالة لمقيمين دائمين".

وكانت قد أعلنت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 2,289,500 إصابة بفيروس "كورونا" رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشّي الوباء في ​الصين​ في كانون الأول الماضي، تعافى ما لا يقلّ عن 502600 مصابًا منهم"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 19:00 (ت. غ) من مساء أمس السبت استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى أيضًا إلى وفاة ما لا يقلّ عن 157539 شخصًا في العالم".