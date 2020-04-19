أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، أن "عدد المتقدمين للمنصة الإلكترونية للعودة إلى الأردن بلغ في اليوم الأول نحو 10 آلاف طلب".
ولفت الفايز إلى أن "المتقدمين بطلبات للعودة ليسوا جميعهم من الطلبة"،موضحاً أن "بعضهم قد لا تنطبق عليهم شروط العودة". ونوّه بأنه "من المقرر أن يبدأ فرز الطلبات عند انتهاء مدة التقديم المحددة من الحكومة وهي يوم الثلاثاء المقبل".
وكانت وزارة الخارجية الأردنية نشرت في وقت سابق، الإرشادات والتعليمات الخاصة بعودة الطلبة الأردنيين في الخارج، في حين نشرت السفارات والبعثات الأردنية في الخارج الإرشادات، إضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للتسجيل للعودة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردنية: 10 آلاف طلب تم تقديمهم في اليوم الأول للعودة إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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