الخارجية الأردنية: 10 آلاف طلب تم تقديمهم في اليوم الأول للعودة إلى البلاد

أكد الناطق الرسمي باسم ​وزارة الخارجية​ ​الأردن​ية ضيف الله الفايز، أن "عدد المتقدمين للمنصة الإلكترونية للعودة إلى الأردن بلغ في اليوم الأول نحو 10 آلاف طلب".

ولفت الفايز إلى أن "المتقدمين بطلبات للعودة ليسوا جميعهم من الطلبة"،موضحاً أن "بعضهم قد لا تنطبق عليهم شروط العودة". ونوّه بأنه "من المقرر أن يبدأ فرز الطلبات عند انتهاء مدة التقديم المحددة من الحكومة وهي يوم الثلاثاء المقبل".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية نشرت في وقت سابق، الإرشادات والتعليمات الخاصة بعودة الطلبة الأردنيين في الخارج، في حين نشرت السفارات والبعثات الأردنية في الخارج الإرشادات، إضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للتسجيل للعودة.