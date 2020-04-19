أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 5448 حالة إصابة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 18 شخصاً.
وفي هذا الإطار، كانت منظمة العفو الدولية أكدت، في أحدث تقريرها، أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك.
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