الصحة القطرية: تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 440 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 5448 حالة إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 18 شخصاً.

وفي هذا الإطار، كانت ​منظمة العفو الدولية​ أكدت، في أحدث تقريرها، أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك.