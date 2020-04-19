"فرانس برس": أكثر من 160 ألف حالة وفاة في العالم نتيجة فيروس كورونا

أعلنت وكالة "الصحافة الفرنسية"، "وفاة 160502 شخصًا في العالم بسبّب تفشّي وباء "​كورونا​" (​كوفيد 19​) منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأول الماضي"، وذلك بحسب تعداد للوكالة حتّى الساعة 9,40 بتوقيت غرينتش، استنتدًا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وأوضحت أنّ "هذه الأعداد هي من أصل 2,331,338 وفاة، نحو 101398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثّرًا بتفشّي الوباء (1,151,820 إصابة)"، مبيّنةً أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ سجّلت العدد الأكبر من الوفيات (39090)، تليها ​إيطاليا​ (23227)، ف​إسبانيا​ (20453) و​فرنسا​ (19323) و​بريطانيا​ (15464)". وأشارت إلى أنّ "هذا الترتيب مطلق وليس نسبيًّا مع عدد سكان كلّ دولة".