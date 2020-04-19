تراجع الحصيلة اليومية لوباء "كورونا" في إسبانيا مع تسجيل 410 وفيات

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أنّ "​إسبانيا​ سجّلت 410 وفيات بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة اليوم السابق حين سجّلت 565 وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك في البلد الّذي يعدّ الأكثر تضرّرًا من الوباء في العالم بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيطاليا​، إلى 20453 حالة. أمّا عدد الإصابات المؤكّدة فقفز إلى 195344، مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.

وكانت قد أعلنت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من 2,289,500 إصابة بفيروس "كورونا" رسميًّا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشّي الوباء في الصين في كانون الأول الماضي، تعافى ما لا يقلّ عن 502600 مصابًا منهم"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 19:00 (ت. غ) من مساء أمس السبت استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى أيضًا إلى وفاة ما لا يقلّ عن 157539 شخصًا في العالم".