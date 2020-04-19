كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1343 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 82 ألفًا و211 حالة لغاية الآن، بينهم 3456 في وضع حرج".
ولفت إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 57 ألفًا و23 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 87 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بـ"كورونا" إلى 5118 شخصًا"، موضحًا أنّ "341 ألفًا و662 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 87 وفاة و1343 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 82211 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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