الصحة الإيرانية: 87 وفاة و1343 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 82211

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1343 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 82 ألفًا و211 حالة لغاية الآن، بينهم 3456 في وضع حرج".

ولفت إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 57 ألفًا و23 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 87 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بـ"كورونا" إلى 5118 شخصًا"، موضحًا أنّ "341 ألفًا و662 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".