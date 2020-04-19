إسبانيا تسجل 410 وفيات جديدة بكورونا

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سجلت إسبانيا 410 وفيات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة اليوم السابق حين أُحصيت 565 وفاةً، كما أعلنت وزارة الصحة الأحد.
وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في ثالث بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20453 حالة. أما عدد الإصابات المؤكدة فقفز إلى 195344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.
ويمكن تفسير انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد بتباطؤ عملية تسجيل الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما كشف مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون.
ويلي هذا الانخفاض عامةً ارتفاع جديد في الوفيات مطلع الأسبوع.
وتعتقد السلطات الصحية أن إسبانيا بلغت ذروة تفشي الوباء في 2 أبريل حين أحصت 950 وفاة في يوم واحد. لكنها غير مستعدة بعد للتوصية برفع تدابير العزل التي تعتبر من الأكثر تشدداً في أوروبا.
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السبت أنه سيطلب من البرلمان تمديد العزل حتى التاسع من مايو.
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في إسبانيا
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