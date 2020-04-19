دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters قاضية أمريكية تحبط مساعي تويتر للكشف عن طلبات حكومية لمراقبة مستخدمين

(رويترز) - لن يكون بمقدور موقع تويتر الكشف عن طلبات مراقبة قدمتها له الحكومة الأمريكية وذلك بعد صراع قضائي استمر لقرابة ست سنوات حيث قبلت قاضية اتحادية برد الحكومة التي قالت إن هذا الكشف من شأنه الإضرار بالأمن القومي.

كانت شركة التواصل الاجتماعي الكبيرة قد رفعت دعوى قضائية على وزارة العدل الأمريكية عام 2014 حتى يتسنى لها الكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها. وقالت تويتر إن عدم السماح بالكشف عن التفاصيل يؤدي إلى انتهاك الحق في حرية التعبير على منصتها.

وقبلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز طلب الحكومة رفض دعوى تويتر وذلك في أمر أصدرته في 11 صفحة بمنطقة شمال كاليفورنيا.

وقالت القاضية يوم الجمعة إن تلبية طلب تويتر "سيؤدي على الأرجح إلى ضرر بالغ أو وشيك بالأمن القومي".

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ودعوى تويتر ضد وزارة العدل جزء من معركتها مع وكالات اتحادية فيما تسعى الشركة التي تصف نفسها بأنها نصير حرية التعبير على الإنترنت وراء الحق في الكشف عن حجم المراقبة الحكومية الأمريكية.

وأعقبت الدعوى القضائية مفاوضات غير مثمرة مع الحكومة استمرت شهورا ومثلت تصعيدا في صراع شركات الإنترنت ضد أوامر حظر النشر التي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بطبيعة وعدد طلبات الحصول على معلومات عن المستخدمين.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)