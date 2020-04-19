موانئ بورسعيد: تداول 21 سفينة على الأرصفة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الأحد، بلغ 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3، وتواجد 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل مغادرة سفينتي حاويات وبضائع عامة، وتواجد واحدة للبضائع العامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكد البيان على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.