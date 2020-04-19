مواطن يتبرع بسيارتين لنقل ضحايا كورونا.. ومحافظ قنا يشكره

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بالشكر للمواطن أيمن بدوي عبد اللطيف، لتبرعه بسيارتين لنقل ضحايا فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا.

وأوضح الداودي أن إحدى السيارتين دخلت الخدمة بالفعل، والأخرى جاري إنهاء الإجراءات الجمركية لها في ميناء بورسعيد، مؤكدًا على أن عملية النقل تقدم بشكل مجاني لضحايا فيروس كورونا من أي مستشفى عزل إلي أي مكان داخل المحافظة.

في السياق ذاته قرر رئيس مجلس إدارة شركة البدوي تقديم 700 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وذلك عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي.