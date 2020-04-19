صور- بيطري المنيا: تحرير 30 مخالفة وتعقيم 41 مجزرًا ضمن حملات المديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

حررت مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، 30 مخالفة خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، عقّمت المديرية 41 مجزرًا لاستقبال الذبائح أثناء فترة الأعياد، كما يجرى تطهير جميع المنشآت الحيوية بدائرة محافظه المنيا.

وأوضح عثمان، أن الحملات ضبطت 9 أطنان فسيخ في أحد المخازن بمركز مغاغة، كما جرى ضبط 44 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بالأسواق بمركز ديرمواس.