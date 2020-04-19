منظمة الصحة العالميّة: شمال إفريقيا مازال بوسعه أن "يغتنم الفرصة" وأن يتحرك لتجنب إنتشارٍ واسع لفيروس "كورونا" المستجدّ

وكالات - تؤكد منظمة الصحة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال بوسعها أن "تغتنم الفرصة" السانحة حاليا وأن تتحرك لتجنب إنتشار واسع لفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ايفان هيوتن، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط ومقره القاهرة، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اليوم، الجمعة 17 أفريل 2020، "لدينا فرصة للتحرك في المنطقة لأن تزايد الحالات لم يكن سريعا" حتى الآن.

وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تم تسجيل أكثر من 111 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 5500 وفاة في منطقة شرق المتوسط التي تشمل 22 دولة وتمتد من المغرب إلى باكستان باستثناء الجزائر، في حين تجاوز عدد الاصابات في العالم المليونين والوفيات 140 ألفا.

ووفقا للدكتور هيوتن، من الصعب في الوقت الراهن تفسير التزايد البطيء في عدد الاصابات في دول الاقليم، بإستثناء إيران التي سجلت فيها أكثر من 76 ألف حالة وما يقارب 5 آلاف وفاة.

ويتابع "من المحتمل أن يكون هناك عاملا مرتبطا بالتركيبة العمرية لهذه المجتمعات الشابة".

وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل اليمن وليبيا وسوريا، لا توجد إصابات تقريبا بالفيروس. ولتجنب وضع مشابه لما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة حيث توفي عشرات الآلاف، من الضروري وفقا لمسؤول منظمة الصحة العالمية، أن يتم توفير "أعمدة المواجهة" للفيروس وهي الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة الصحية وإعداد المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

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ويقول إن ما ينبغي عمله "ليس بالضرورة معقدا"، مشيرا إلى ضرورة عزل المرضى الذين لا يعانون من أعراض شديدة في "فنادق أو مدارس أو منشآت تابعة للجيش". وبالنسبة للحالات الخطيرة، يمكن "أن نفعل الكثير بتحويل أسرة المستشفيات العادية إلى أسرة رعاية مركزة". ويمكن إتخاذ إجراء آخر لتجنب إنفجار في حالات الإصابة في المنطقة وهو زيادة القدرة على عمل إختبارات لهذا المرض وهو أمر يمكن أن يتم، حسب الدكتور هيون، "بواسطة أجهزة صغيرة تعطي نتائج سريعة".

ورغم أنه ستظل هناك حالات غير مكتشفة إذ أن هذا أمر "لا يمكن تجنبه"، إلا أنه "كلما أجريت إختبارات أكثر لمن يعانون من السعال وإرتفاع درجات الحرارة، كلما إكتشفنا حالات أكثر"، حسب الدكتور هيوتن.

ويقول الخبير "نعرف أن 1% من المصابين يموتون ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5% فهذا يحمل على الإعتقاد بأن جزءا من المصابين لم يكتشف".

وفي المنطقة تراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما "يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الإختبارات".

وبالنظر إلى "الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية"، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعداد "لإحتمال أن تجري الأمور بشكل سيء"، وفقا للدكتور هيوتن.

ومع إقتراب شهر رمضان، نشرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع مجموعة من التوصيات للدول الإسلامية من بينها "إعادة النظر جديا" في أي إحتفالات دينية جماعية.