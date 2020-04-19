أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية دون ذكر مصادر أن تسليم لوازم وقائية ضرورية للعاملين في القطاع الصحي كان من المقرر أن تصل اليوم الأحد من تركيا قد تأجل.
وقالت القناة أن مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاحالجو الملكي جاهز لنقل اللوازم الوقائية.
وكان من المقرر أن تصل الشحنة قادمة من تركيا شاملة 400 ألف زي وقائي.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، في وقتسابق من اليوم ، إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وأضاف جوف، لقناة "سكاي نيوز"، "الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل تسليم لوازم وقائية طبية من تركيا إلى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.