تأجيل تسليم لوازم وقائية طبية من تركيا إلى بريطانيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية دون ذكر مصادر أن تسليم لوازم وقائية ضرورية للعاملين في القطاع الصحي كان من المقرر أن تصل اليوم الأحد من تركيا قد تأجل.

وقالت القناة أن مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاح

الجو الملكي جاهز لنقل اللوازم الوقائية.

وكان من المقرر أن تصل الشحنة قادمة من تركيا شاملة 400 ألف زي وقائي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، في وقت