الصحة الفلسطينية : تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة شقبا غرب رام الله، وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، لترفع الحصيلة إلى 319حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الكيلة، وفقا لما أوردته الوكالة الفلسطينية "وفا"، أن الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغمن العمر 45 عاما، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع.
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