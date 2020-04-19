الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة واحدة فقط اليوم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 673 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي

أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 704 فحوصات في عموم لبنان.

وانخفضت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بصورة لافتة في غضون الأسبوعين الماضيين، على الرغم من التوسع التدريجي في إجراء فحوص الـ (بي سي آر) للكشف عن الفيروس، إلى جانب

اعتماد آلية الفحص المخبري لعينات عشوائية في مختلف المحافظات للوقوف على احتمالية حدوث عدوى مجتمعية ووجود إصابات غير معلن عنها من عدمه.

واعتمد لبنان إغلاقا عاما شاملا في الدولة منذ منتصف شهر مارس الماضي في إطار حالة التعبئة العامة الصحية للحد من انتشار الوباء، وقوبل بتجاوب مجتمعي واسع من قبل اللبنانيين، إلى جانب تشدد القوى الأمنية في مراقبة مدى تقيد الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل في ظل الإغلاق العمومي بالتدابير والإجراءات الوقائية الصحية.