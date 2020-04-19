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تأجيل تسليم شحنة معدات واقية من تركيا إلى الأطباء البريطانيين

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أفادت وسائل إعلام في المملكة المتحدة بتأجيل تسليم شحنة كبيرة من معدات الوقاية الشخصية المخصصة للأطباء البريطانيين العاملين على مواجهة ، من تركيا اليوم الأحد.

وأكدت قناة "سكاي نيوز" أن الشحنة بوزن 84 طنا والتي تضم 400 ألف بدلة

جراحية لن تصل المملكة المتحدة اليوم، كما كان مقررا، مشيرة إلى أن سبب التأجيل ليس معروفا، لكن سلاح الجو الملكي البريطاني كان مستعدا لإتمام العملية.

في الوقت نفسه، هبطت في اسكتلندا، حسب القناة،

طائرة مساعدات أخرى تنقل نحو 10 ملايين كمامة طبيبة وغيرها من المعدات الطبية من الصين.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الحكومة البريطانية لانتقادات قوية داخل البلاد لكيفية تعاملها مع أزمة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19"، مع ورود ادعاءات مفادها أن هناك خطرا متزايدا على حياة الأطباء والممرضين والمرضى ببريطانيا، بسبب استنزاف احتياطيات المعدات الواقية.

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