ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في المغرب إلى 138

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 138 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 2820 حالة. ولفتت إلى شفاء ثماني إصابات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 322 حالة ، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 11369 حالة.