6060 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 48 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 361 حالة.

ووفقاً للبيانات التي نقلتها وكالة "تاس" الروسية، فقد سجلت البلاد 6060 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفاً 853 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، هناك 3570 في موسكو وحدها، ليرتفع إجمالي المصابين في العاصمة إلى 24 ألفاً و324 حالة.

وتعافى 234 من المصابين وخرجوا من المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 3291.