الكويت تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم. فيما تماثلت 25 للشفاء ليرتفع عدد المتشافين إلى 305 حالات.

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