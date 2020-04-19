ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 7993، اليوم الأحد، بعد تأكيد إصابات جديدة في باكستان، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد.
وصرح مستشار رئيس الوزراء للتجارة والمنسوجات والصناعة والاستثمار، عبد الرزاق داوود، بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع القطاعات.
وذكر وزير السكك الحديدية، شيخ راشد أحمد أنهم سيتخذون قرارا بشأن استئناف رحلات القطارات من 25 إبريل أو الشهر القادم.
وأضاف أن الوضع في باكستان تحت السيطرة وليس سيئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 7993 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.