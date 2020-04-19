ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 7993

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 7993، اليوم الأحد، بعد تأكيد إصابات جديدة في باكستان، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد.

وصرح مستشار رئيس الوزراء للتجارة والمنسوجات والصناعة والاستثمار، عبد الرزاق داوود، بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع القطاعات.

وذكر وزير السكك الحديدية، شيخ راشد أحمد أنهم سيتخذون قرارا بشأن استئناف رحلات القطارات من 25 إبريل أو الشهر القادم.

وأضاف أن الوضع في باكستان تحت السيطرة وليس سيئاً.