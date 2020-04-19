تراجع وفيات كورونا في إسبانيا

سجلت إسبانيا 410 وفيات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة اليوم السابق حين سجلت 565 وفاةً، كما أعلنت وزارة الصحة الأحد.
وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك في البلد الذي يعد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20453 حالة. أما عدد الإصابات المؤكدة فقفز إلى 195344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.
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