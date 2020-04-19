إندونيسيا تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الأحد، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6575.
كما أعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة عن 47 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 582.
وجاءت البيانات بعد يوم من قول رئيس جمعية الأطباء في البلاد، إن العدد الفعلي للوفيات قد يكون مثلي الرقم الرسمي المعلن تقريباً.
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