ماليزيا تسجل 84 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في ماليزيا، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 5389. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة جديدة بسبب المرض ليصل الإجمالي إلى 89.

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