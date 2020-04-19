فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 430 إصابة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في رام الله "سُجلت اليوم 6 إصابات بفيروس كورونا، الحالات المسجلة لسيدة من شقبا (قرية في غرب رام الله) عمرها 45 سنة نُقلت إليها العدوى من زوجها المصاب.
وتابعت قائلة "والحالات الخمس الأخرى هي لسيدة من كفر عقب (بلدة في شمال القدس) وبناتها الأربع ولقد انتقلت العدوى للأم من خلال زوجها.
وسجلت الأراضي الفلسطينية ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء الشهر الماضي.
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