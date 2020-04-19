ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في اليابان إلى 10437

ذكرت السلطات الصحية في اليابان أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 10437، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

وتشمل الأرقام أشخاصاً، تبين إصابتهم بالفيروس خلال فحوص أثناء الحجر الصحي بالمطار، حسب مسؤولو وزارة الصحة وأفراد، عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.

ومع حساب 712 حالة من السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، يصل إجمالي الإصابات إلى 11149 .

وبلغت حصيلة الوفيات 237، من بينهم 13 من السفينة

وتأتي طوكيو على رأس قائمة المقاطعات الأكثر تضرراً حيث بلغ عدد الإصابات بها 2975 .

ويقول المسؤولون أن 1713 شخصا تعافوا وتركوا المستشفيات.