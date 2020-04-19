الهند تسجل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 15712 حالة.

وقالت السلطات، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 507 حالات.

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