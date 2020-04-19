سنغافورة تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن وزارة الصحة القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 6588 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الحالات الجديدة التي تسجيلها 25 من مواطني سنغافورة ومقيمين دائمين بالمدينة.

ويشار إلى أن سنغافورة سجلت 11 حالة وفاة بفيروس كورونا.