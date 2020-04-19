12 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و172 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل حالياً إلى 6259 بينها 409 وفيات.

وأضافت أن 56 مريضا تعافوا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 572.

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