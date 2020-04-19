وفيات كورونا تتجاوز عتبة الـ 160 ألفاً حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 01:17 مساءً - أفادت أحدث إحصائية، أعدتها وكالة “فرانس برس” عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد “كوفيد-19″، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وتوفي 160,502 شخصا في العالم (من أصل 2,331,338)، نحو 101,398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة).

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (39,090)، تليها إيطاليا (23,227)، فإسبانيا (20,453) وفرنسا (19,323) والمملكة المتحدة (15,464). علما أن هذا الترتيب مطلق وليس نسبيا مع عدد سكان كل دولة.

تراجع الوفيات بإسبانيا

يأتي ذلك فيما أعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الليل وهو ما يشير إلى انخفاض من 565 تم تسجيلهم أمس السبت، بما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20,453 في واحدة من أكثر الدول التي تشهد تفشياً للمرض في العالم.

وكانت إسبانيا أعلنت تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل “محدود” اعتباراً من 27 إبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً منذ بدء العزل العام في 14 مارس. وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون “حذرا وتدريجيا”.

ارتفاع إصابات ألمانيا

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139,897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

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وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

بريطانيا: لا نية لتخفيف العزل

ومن جانبها، أعلنت بريطانيا أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل للحد من كورونا في البلاد قريبا.

وقال وزير التعليم جافين وليامسون، الأحد، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا أسبوعها الرابع.

وكتب على “تويتر”: “أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلا عندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك”.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا 100 ألف، أي نحو ثلثي الضحايا في العالم، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية، السبت، الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195,944 اليوم من 191,726 أمس.