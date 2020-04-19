المرصد: تركيا تجهز قاعدة عسكرية ضخمة في تل أبيض السورية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن القوات التركية تعمل منذ يومين على إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لها، على طريق تل أبيض – الرقة، مقابل صوامع صخرات.

وأزال الجيش التركي جزءا من الجدار الحدودي المقابل لقرية “عبدوكي”، مساء أمس، حيث أدخلت آليات وحفارات إلى المنطقة، وفقا لما أفاد به المرصد.

بالتزامن مع ذلك، دخل رتل عسكري تركي من معبر “كفرلوسين” شمال إدلب نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، ويتألف الرتل مما يزيد عن 30 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية.

وبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد 2710 آليات، بالإضافة لآلاف الجنود، وبذلك ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى الآن، إلى أكثر من 6115 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.

Advertisements

وكان المرصد قد أفاد بوصول نحو 50 شاحنة أمريكية دخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى مدينة “الحسكة” السورية، وتحمل مساعدات لوجستية إلى “قوات سوريا الديمقراطية” قسد.

وكان يوم 10 أبريل قد شهد وصول رتل تعزيزات عسكرية إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، ويتألف الرتل من نحو 25 آلية تضم آليات عسكرية وشاحنات تحمل ذخيرة.

وينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في إدلب، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 بين موسكو وأنقرة، الذي يهدف إلى تجنيب المنطقة عملية عسكرية لقوات الحكومة السورية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس