تحت شعار “لنتحدى كوفيد 19”..جامعة مغربية تعلن عن مسابقة للابتكار لإيجاد حلول لـمواجهة “كورونا”:

أطلقت جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال النسخة الخامسة للمسابقة الدولية للابتكار تحت شعار “لنتحدى كوفيد 19″، لإيجاد حلول لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بلاغ للجامعة أن المسابقة تطمح إلى أن تشكل أرضية لحاملي المشاريع، لتمكينهم من إظهار مؤهلاتهم، وأفكارهم أمام هيأة خبراء، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن المسابقة ستركز على البحث عن حلول مبتكرة ، سواء كانت تكنولوجية، أو تنظيمية أو تدبيرية، يمكن تعبئتها خلال الأزمة، وما بعدها في أفق مواجهة التداعيات المختلفة لكوفيد 19.

وذكرت الجامعة أنه من المقرر أن تجري النسخة الخامسة من المسابقة الدولية للابتكار عبر الأنترنت، بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها المملكة، مشيرة إلى أنه تم تحديد 30 أبريل كآخر موعد لوضع المشاريع ذات الصلة بمحاور هذه التظاهرة الدولية عبر الموقع الرسمي للجامعة.

وذكر البلاغ نفسه أنه، ابتداء من تاريخ 5 ماي المقبل، سيتم تقييم المشاريع العشرة المختارة عبر الأنترنت من قبل هيأة خبراء، وفقا لجدول زمني من المنتظر الإعلان عنه قريبا مع تخصيص جوائز مالية مهمة للمتفوقين.