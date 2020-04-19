أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 2820 حالة، مسجلة 135 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة، أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 138 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، كما أن أعداد المتعافين وصل إلى322 حالة بعد تسجيل 8 حالات تعافي جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب يرتفع إلى2820 .. 135 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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