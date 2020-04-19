تراجع أعداد وفيات كورونا في إسبانيا .. 410 وفاة في 24 ساعة

سجلت إسبانيا اليوم الأحد، انخفاضًا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، أنها سجلت 410 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع تسجيلها 565 وفاة أمس.

ويأتي تراجع الوفيات الإسبانية اليوم الأحد، بعدما تجاوزت البلاد لعتبة العشرين ألف وفاة، أمس السبت، فيما تم شفاء 74 ألف حالة.

وعلى المستوى الدولي، بلغ إجمالي عدد الوفيات 154 ألف و827 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 581 و161 حالة.

ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة البلدان لاأكثر تضررا من الوباء بتسجيلها 37 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس، تليها إيطاليا ب22 ألف و745 حالة، ثم إسبانيا، ثم فرنسا ب18 ألف و681، ثم بريطانيا بـ14 و576 حالة.