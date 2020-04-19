وزير الإعلام اليمني: جريمة اختطاف الرويشان تعكس العقلية الاجرامية للمليشيا الحوثية

الأحد 19 أبريل 2020

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، على حادثة اختطاف الحوثيين لوزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان.



وقال الإرياني في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "استنكر بشدة، اختطاف الأديب والكاتب والشاعر والشخصية الوطنية الكبيرة الاستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الاسبق وعضو مجلس الشوري من منزله فجر اليوم على يد مرتزقة ايران"المليشيا الحوثية"وبصورة همجية تعكس مدى انحطاط هذه العصابة وتنصلها من كل القيم الإنسانيةوالاعتبارات الاخلاقية".

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وأضاف، أن "جريمة اختطاف الرويشان امتداد لآلاف الاعتقالات التي طالت الشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلاميين والصحفيين والنشطاء وتعكس العقلية الاجرامية للمليشيا الحوثية واستخفافها بحياة الناس وعدم قبولها بالرأي الآخر ورفضها اي صوت معارض يناهض ممارساتها وحالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها".

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه لليمن لإدانة هذه الجريمة التي تكشف الموقف الحقيقي لمرتزقة ايران من السلام ومضيها في التصعيد السياسي والعسكري ردا على دعوات وجهود التهدئة وتنفيذ خطوات بناء الثقة وفي مقدمتها إطلاق كافة المختطفين في سجون المليشيا الحوثية"