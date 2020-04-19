- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: قطر ستدخل مرحلة التفكك وستبتلعها القوات التركية والإيرانية والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
كشف الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، اليوم الأحد، أن "قطر تقف على طريق واحد فقط هو " الدخول إلى مرحلة التفكك" والذي بلا شك سيمهد الطريق أمام إبتلاعها من قبل قوى توسعية أصبحت نافذة في الداخل القطري وهي القوات التركية والإيرانية".
وبين الزعتر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "قطر مقبلة على مرحلة التفكك بسبب هشاشة وضعها الإقتصاد وبسبب إرتهان العقلية السياسية في العهد الجديد إلى الإستمرارية في إستكمال مشروعات العهد القديم الطموحية التي رسمت بسبب عقد نفسية لاتتوافق مع حجم الدولة القطرية".
وأشار إلى أن "الأزمة الإقتصادية في قطر هي ليست مجرد أزمة مرتبطة بمرحلة معينة نتيجة المقاطعه بل هي بسبب سلوكيات متجذرة في سياسات النظام عبر توظيف الثروة القطرية ليس بإتجاه تقوية الإقتصاد وإنما الصرف على فواتير خارجية لاتخدم الإقتصاد القطري بل تخدم مشروعات سياسية مؤقتة".
كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر: قطر ستدخل مرحلة التفكك وستبتلعها القوات التركية والإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.