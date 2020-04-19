شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: اجماع دولي على رفض التوسع الاستيطاني والان نبدء بالتفاصيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن مسؤولين دوليين أكدوا على رفض " مخطط نتنياهو- ترمب وفريقه " للضم واستمرار التوسع في الاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وأجمع المسؤولون خلال اتصالات أجراها معهم عريقات على ضرورة مكافحة فيروس كورونا لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء.

وتناول عريقات في اتصالاته مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، أفق التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وانقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.