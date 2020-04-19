شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية هندية تستأنف الإنتاج بشكل جزئي لدعم الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

قررت ولاية ماهاراشترا الهندية السماح لعدد محدود من القطاعات باستئناف العمل غدا الاثنين في ظل إغلاق مستمر منذ أسابيع لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي جعل الملايين بلا عمل.

وتقع مدينة مومباي المركز المالي للهند في ماهاراشترا ويوجد في الولاية العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وعددها 15713 إصابة وهناك عدد كبير من المصابين في الأحياء العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية في الولاية.

وقال أودهاف تاكيراي رئيس وزراء الولاية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن السلطات ستسمح ببعض النشاط في المناطق الأقل تضررا بالفيروس في ماهاراشترا مع استمرار إجراءات العزل العام المشددة في المناطق التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الإصابة.

وأضاف "علينا البدء في تشغيل عجلة الاقتصاد مجددا. سنصدر تصاريح انتقائية اعتبارا من الغد" خاصة في المناطق التي تنخفض فيها فرص العدوى.