شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مالي والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الناخبون في مالي اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. ويصوّت أكثر من 7.6 مليون ناخب لاختيار الفائزين بـ 125 مقعدًا لم يتم حسمها في البرلمان. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت في الـ29 من شهر مارس الماضي.

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