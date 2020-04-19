شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصاباً.
وأشارت في تقريرها اليومي تسجيل خمس حالات شفاء ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.
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