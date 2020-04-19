انت الان تتابع قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن البلاد سجلت اليوم الأحد ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بلغ 6060 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42853. وبدأ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بشكل حاد هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.

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