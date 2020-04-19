وزير التعليم ينفي إلغاء "البحث": غير منطقى ومن لديه ورقة وقلم يستطيع إنجاز المشروع

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تردد حول إلغاء البحث المقرر على اطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مؤكدا إن الوزارة تريد تعليم الطالب منهجية محددة بما يتناسب مع عمره، وتطلب منه أن يكتب صفحة.

وأضاف الوزير، فى تسجيل صوتي بثه على صفحته الشخصية: المشروع لكل المواد، وليس هناك أسهل من ذلك، ورغم ذلك البعض يطالب بإلغاء الأبحاث، وهذا غير منطقي لأننا في هذه الحالة لن نتأكد أن الطالب لديه ما يؤهله للصف الأعلى، والمشروع باختصار محاولة للتخفيف والتسهيل".

وأكد الوزير:" هذا لا يعني أن الطالب لا بد أن يكون لديه كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت كما يتحجج من لا يريدون عمل المشروع، متابعا: قلنا ونكرر أن من لديه كتاب المدرسة وقلم وورقة يستطيع أن ينجز البحث، والتعلم ليس مرتبطا بكل هذه الإمكانيات، وسوف نعلن في أول مايو طريقة تسليم الأبحاث".

وأشار الوزير إلى أن "عدد الكلمات المطلوبة في البحث سواء بالمقدمة أو متن الموضوع ليس قرآنا يلتزم الطالب بنصوصه، والقالب الموجود للاسترشاد به في شكل البحث، وليس قرآنا أيضا، بل جزء من التجربة، والمنصة مفيدة لو استطاع الطالب الوصول إليها، لكنها ليست عقبة في إعداد المشروع".