وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 430

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنّ "إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 430 إصابة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس".
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنّه "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، وأنّ الحالات المسجّلة هي: حالة لسيدة من شقبا في غرب رام الله، نُقلت إليها العدوى من زوجها المُصاب وهو من عمّال الخط الأخضر (إسرائيل)، وحالة لسيدة من كفر عقب بشمال القدس وبناتها الأربع، ولقد انتقلت العدوى للأم من خلال زوجها".
وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأُخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل والسماح بالحركة فقط بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، مع منع التنقل بين المحافظات.
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