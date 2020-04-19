وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة جديدة و164 إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند "تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1751 حالة". وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الحالات المخالطة بلغ عددها 158، وهناك ست حالات أُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى"، لافتًا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 60 عامًا، وكان يتلقّى الرعاية الطبية اللّازمة في العناية المركزة منذ عشرة أيام، وكان يعاني بعض ​الأمراض​ المزمنة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى سبع حالات". وذكر أنّ "مجموع الحالات الّتي تعافت بلغ 305 حالات".

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